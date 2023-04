Levi Strauss anticipează o scădere a marjei sale de profit în acest an, din cauza promoţiilor peste aşteptări Compania, care a depasit estimarile privind rezultatele trimestriale, dar si-a mentinut previziunile anuale privind veniturile si profitul, a declarat ca marja sa bruta pe intregul an va scadea cu aproximativ 0,5 puncte procentuale, fata de nivelul de 57,5% cu un an mai devreme. Levi se asteptase anterior ca marjele sa se extinda cu 0,20 pana la 0,30 puncte procentuale. Chiar si cu mai multe cresteri ale preturilor la produsele sale, Levi nu a reusit sa-si protejeze marjele de cresterea costurilor de transport, cu forta de munca si pentru bumbac, precum si de intreruperile persistente ale lantului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

