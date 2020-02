Leul se apreciază semnificativ, la o zi după căderea Guvernului. La cât a ajuns euro Leul se apreciaza semnificativ, la o zi dupa caderea Guvernului. La cat a ajuns euro Euro a scazut, joi, sub 4,77 lei, pentru prima data din noiembrie 2019, in ciuda instabilitații de pe scena politica. Astfel, Banca Naţională a României (BNR) a anunţat un curs de referinţă de 4,7651 lei/euro, în scădere cu 0,24% faţă de valoarea atinsă miercuri. Acesta este cel mai scăzut nivel din 13 noiembrie 2019, când a fost 4,7635 lei. Miercuri, euro coborâse la 4,7768 lei. Dolarul american, cotat indirect în piaţa românească… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, joi, un curs de referinta de 4,7795 lei/euro, in scadere cu 0,01% fata de valoarea atinsa miercuri. Francul elvetian a continuat sa creasca si a atins cel mai mare nivel din ianuarie 2015 pana in prezent. In 21 noiembrie 2019, euro a atins 4,7808…

- A treia zi de apreciere pentru leu. Euro continua sa scada spre 4,77 lei Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, marti, un curs de referinta de 4,7750 lei/euro, in scadere cu 0,02% fata de valoarea atinsa vineri, aceasta fiind a treia zi consecutiva de scadere pentru euro, in raport cu leul. Luni,…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, luni, un curs de referinta de 4,7785 lei/euro, in scadere cu 0,03% fata de valoarea atinsa vineri. Dolarul american a scazut la cel mai mic nivel din ultimele 2 luni. Vineri, euro a crescut la 4.7799 lei. Luni, euro a scazut la 4.7785 lei.…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, vineri, un curs de referinta de 4.7786 lei/euro, in scadere cu 0,01% fata de valoarea atinsa joi. Lira sterlina a atins cel mai ridicat nivel din iunie 2016 pana in prezent, in contextul alegerilor legislative din Marea Britanie. Joi, euro a coborat…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, miercuri, un curs de referinta de 4,7794 lei/euro, in crestere cu 0,01% fata de valoarea atinsa marti.Deprecierea monedei nationale a avut loc in contextul in care agentia de evaluare Standard & Poor's Global Ratings a anuntat ca a revizuit perspectiva…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, miercuri, un curs de referinta de 4,7744 lei/euro, in scadere cu 0,04% fata de valoarea atinsa marti. Totodata, lira sterlina a atins cel mai mare nivel din iunie 2016 pana in prezent. Marti, euro a coborat la 4,7762 lei. Miercuri, euro a…

- Euro a facut un mic pas in spate fata de moneda nationala, in timp ce dolarul creste. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7781 de lei/unitate, mai putin cu 0.01% fata de joi. Dolarul american a crescut, fiind cotat de BNR la 4,3425 de lei/unitate, cu 0,07% mai mult…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, marti, un curs de referinta de 4,7765 lei/euro, in crestere cu 0,09% fata de valoarea atinsa luni. Joi, euro a urcat la 4.7808 lei, fiind a patra zi consecutiv in care euro a atins un nou nivel record in raport cu leul. Vineri, euro a scazut la 4.7729…