Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) intentioneaza crearea Oficiului National pentru Achizitii Centralizate (ONAC), printr-o Hotarare de Guvern si o Ordonanta de Urgenta, reiese din doua proiecte publicate pe site-ul Ministerului Finantelor Publice (MFP).

- Adrian Mutu a ajuns cu tatal sau la spitalul Floreasca din Capitala in aceasta dupa-amiaza. Spiridon Mutu are probleme de sanatate, iar pentru acest moment nu se știe exact ce simptome are.

- Lui Ionel Danciulescu ii merge foarte bine pe toate planurile. Dupa ce a devenit numarul 1 in clubul Dinamo, "Corbul" a dat lovitura și pe plan sentimental. Oficialul "cainilor" ar fi in tandrețuri cu Andreea Bododel, fosta soție a lui Tibi Balan și fosta iubita a lui Liviu Varciu, scrie Spynews. Unul…

- Procurorul DNA a cerut, luni, in fața completului de cinci judecatori de la ICCJ care dezbate apelurile instituției impotriva achitarilor din acest dosar pedepse cu executare pentru Gabriela Barsan și pentru ceilalți foști magistrați ai ai instanței supreme.In acest dosar, Gabriela Barsan…

- Mihaela Borcea a suferit o interventie de urgenta in Austria. Problema ar fi la un picior, in urma unui accident mai vechi la schi. Din cauza durerilor, afacerista a fost nevoita sa se lase pe mana medicilor. Se pare ca operatia a reusit, iar Mihaela Borcea asteapta sa vada ca si vindecarea va fi…

- Fosta sefa a DIICOT, Alina Bica, a cerut, luni, magistraților de la Inalta Curte de Casație și Justiție, prin intermediul unui avocat, incuviințare pentru efectuarea unei expertize medico-legale in Costa Rica. Cererea a fost respinsa de catre instanța suprema.

- Yannick Carrasco (24 de ani) ar putea ajunge in prima liga chineza la finalul acestei luni, informeaza presa spaniola. Belgianul este dorit la Dalian Yifang, echipa pentru care a evoluat timp de jumatate de an și Constantin Budescu. Conform Marca, oficialii clubului chinez au luat deja legatura cu…

- Giani Kirita este citat peste cateva zile la tribunal, unde trebuie sa dea explicatii intr-un dosar DIICOT. Procurorii de la Crima Organizata au solicitat confiscarea unor corpuri delicte ridicate in timpul anchetei. Fostul fotbalist are calitatea de intimat in acest proces (citat intr-un proces in…