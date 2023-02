Stiri pe aceeasi tema

- SCM OHMA Mozzart Bet Timisoara isi joaca maine sansa la o semifinala europeana, acasa in returul din sferturile Alpe Adria Cup cu MKS Dabrowa Gornicza. Polonezii au invins in tur cu 93-86, banatenii reusind sa „stranga” scorul spre final. „Echipa din Polonia este favorita și cand spun asta pun in cantar…

- Baschetbaliștii de la SCM OHMA Mozzart Bet Timișoara intalnesc formația poloneza MKS Dabrowa Gornicza, miercuri, 8 februarie, la ora 18.30, in returul sferturilor de finala ale Alpe Adria Cup. Alb-violeții au de anulat un deficit de șapte puncte pentru a se califica la turneul final. Ambele formații…

- „Leii din Banat” au trait periculos, dar au reusit in final sa obtina calificarea intre cele mai bune zece echipe din tara. SCM OHMA Mozzart Bet Timisoara s-a impus la ultima faza in fata celor de la CSM Galati, scor 79-77 (40-40). Ilija Dokovic a punctat decisiv pe sunetul sirenei. Fara concesii din…

- „Leii din Banat” au inceput 2023 cu o infrangere categorica pe teren propriu. CSO Voluntari a castigat cu 97-72 in fata lui SCM OHMA Mozzart Bet Timisoara intr-un joc pe care l-a controlat surprinzator de clar. Baschetbalistii alb-violeti, cu un parcurs excelent la inceputul sezonului, au inregistrat…

- CSM Oradea s-a impus in duelul formatiilor cu cele mai putine esecuri din Conferinta B a Ligii Nationale contra SCM OHMA Mozzart Bet Timisoara. Bihorenii au castigat cu 89-66 dupa ce au cedat intr-un singur sfert. Prima repriza a fost foarte disputata, gazdele s-au impus cu 18-12 la finele primului…

- SCM OHMA Mozzart Bet Timisoara a inregistrat prima infrangere in competitia continentala regionala la care ia parte in premiera. Deja calificati in sferturile Alpe Adria Cup dupa patru victorii succesive, „leii” si-au permis sa fie mai relaxati in Slovacia, unde au cedat ieri seara cu 88-95 in fata…

- SCM OHMA Mozzart Bet Timisoara a obtinut calificarea in sferturile de finala ale Alpe Adria Cup dupa victoria de pe teren propriu cu croatii de la KK Zabok, scor 92-65. In primul joc din returul grupei D, alb-violetii aveau nevoie de un succes pentru a-si asigura calificarea si l-au obtinut fara mari…

- SCM OHMA Mozzart Bet Timișoara, liderul grupei D din Alpe Adria Cup, incepe returul competitie euroregionale cu un joc pe teren propriu impotriva croatilor de la Zabok, ultima clasata. „Leii”, cu trei victorii din trei partide sunt favoriti, un succes asigurandu-le calificarea in sferturile de finala.…