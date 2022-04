Romania se confrunta cu cele mai mari scumpiri din ultimele doua decenii. Preturile sunt asemanatoare cu cele din alte state europene, dar nu si salariile. La noi, kilogramul de cotlet de porc se vinde cu 30 de lei. Adica 6 euro, la fel ca in Marea Britanie. Ca atare, romanii vor plati cel puțin cu 70 de lei in plus pentru masa festiva de Paște in acest an. Asta din cauza valului de scumpiri, iar principalul produs pentru care vor scoate mai mulți bani din buzunar este carnea de miel.Un kilogram se vinde in piețe cu 40 de lei. Inclusiv pentru cozonac și pasca vom plati mai mult, pentru ca prețul…