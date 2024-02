Legumele din România au împânzit tarabele din pieţe. Vestea proastă: preţurile ne lasă cu gura căscată! Pe tarabele din piete, au aparut primele verdeturi din Romania, in 2024. Daca producatorii au pastrat preturile de anul trecut ca sa nu-si piarda clientii, in piete romanii trebuie sa deschida portofelul larg. Urzicile si spanacul au preturi mai mari cu 20% fata de aceiasi perioada a anului trecut, de exemplu. Cat costa loboda si […] The post Legumele din Romania au impanzit tarabele din piete. Vestea proasta: preturile ne lasa cu gura cascata! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romanii forțați de sistem sa plece din țara ne-au aratat realitatea dura... de la noi! Am ajuns in 2024 sa cumparam produse la prețuri exorbitante, in timp ce, peste granița, aceleași alimente sunt mult mai ieftine. Un roman stabilit in Danemarca a fost intr-un supermarket aflat și pe piața de la noi…

- Aproape 25 de milioane de pasageri au fost inregistrați pe aeroporturile din Romania pe parcursul anului trecut – cu 17 procente mai mulți decat in anul 2022. Vestea buna este ca cifra totala a pasagerilor care au tranzitat aeroporturile din Romania in anul 2023 (24.593.281 persoane) este mai mare cu…

- In perioada urmatoare, actorii europeni de pe piața europeana vor intra intr-o batalie acerba pentru vanzarea gazelor din depozite, stocate, in acest moment, in cantitați foarte mari, crede Asociația Energia Inteligenta. De aceea, prețurile vor scadea tot mai mult și vor ajunge la nivelurile scazute…

- Romania va adera aerian si naval la Spatiul Schengen in martie 2024. Este decizia luata in aceasta seara de oficialii de la Bruxelles. Austria, principalul opozant al intrarii in spatiul european de libera circulatie, este de acord cu masura. Vestea a fost confirmata si de premierul Marcel Ciolacu,…

- Vestea ca Romania nu se afla pe lista țarilor participante, la Eurovision 2024, a imparțit lumea artistica in doua. Daca unii sunt de parere ca taxa de 180.000 de euro, care trebuie platita de TVR, este mult prea mare, in comparație cu rezultatele, adesea, catastrofale, alții considera ca ni se face…

- Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) acuza firmele de asigurari de hoție, dupa ce acestea au practicat majorari de tarife in perioada plafonarii RCA. Totodata, COTAR reclama faptul ca ASF nu a luat nicio masura, deși i-au fost prezentate date concrete. In plus,…

- Targurile de Craciun 2023 sunt la mare moda in Romania. Mai ales in Bucuresti, unde exista trei astfel de evenimente. Oamenii au vizitat in numar ridicat aceste targuri, in ultimele zile, si au sesizat ca preturile sunt foarte ridicate. Targurile se tin in Piața Constituției, al doilea in Parcul Drumul…

- Porcul nu trebuie interzis si nu se va interzice niciodata in Romania, iar ideea acordarii de tichete pentru achizitia de carne e o mare prostie, pentru ca incurajeaza consumul de carne de porc din strainatate, a declarat, sambata, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu, la un targ…