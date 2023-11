Mai multe proteste au loc, joi, in mai multe orașe din țara. Angajații din direcțiile de sanatate publica și casele de pensii cer salarii mai mari, sindicaliștii din confederația Meridian manifesteaza in fața Guvernului impotriva Legii pensiilor și a masurilor fiscal-bugetare. Și minerii din Valea Jiului protesteaza și amenința ca vor organiza o manifestație și […] The post Legea pensiilor și masurile fiscale scot in strada sindicatele. Proteste in toata țara appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .