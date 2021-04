Stiri pe aceeasi tema

- Crotone, echipa la care evolueaza romanul Denis Dragus dar care sambata a fost rezerva, nu a rezistat, pe teren propriu, in fata celor de la Bologna, inclinandu-se cu 2-3, intr-un meci contand pentru etapa a 28-a din Serie A. Crotone a condus la pauza cu 2-0, prin reusitele lui Junior Messias (32) si…

- Un tanar in varsta de 32 de ani a sfarșit tragic, vineri seara, dupa ce i s-a facut rau brusc și a cazut pe un teren pe care juca fotbal cu un grup de prieteni. Vineri noapte, in jurul orei 22.30, Poliția municipiului Suceava a fost sesizata prin 112 despre faptul ca unui tanar i s-a facut rau pe ...

- AS Monaco s-a impus in deplasarea de la PSG, scor 2-0, și dinamiteaza lupta la titlu in Ligue 1. Clasamentul actualizat din Ligue 1 AS Monaco e una dintre cele mai in forma formații din Europa. Niko Kovac a creat o adevarata mașinarie de fotbal, cu 9 victorii in ultimele 10 meciuri oficiale. Surpriza…

- Atletico Madrid, liderul campionatului de fotbal al Spaniei, s-a inclinat surprinzator pe teren propriu in fata formatiei Levante (scor 0-2), sambata in cadrul etapei a 24-a din Primera Division, cu trei zile inaintea duelului de la Bucuresti cu echipa engleza Chelsea Londra, din Liga Campionilor.…

- Motiv de bucurie pentru copiii din comuna Alava, raionul Ștefan Voda. La inițiativa liderului Partidului „Șor”, Ilan Șor, a fost construit și inaugurat un nou teren de joaca. Astfel, unul dintre cele mai de succes proiecte ale echipei sale, de a amenaja spații de joaca pentru copiii de la sate, acolo…

- Atletico Madrid, liderul campionatului de fotbal al Spaniei, a pierdut doua puncte pe teren propriu, terminand la egalitate, scor 2-2, cu formatia Celta Vigo, luni seara, in ultimul meci al etapei a 22-a a sezonului. Ambele goluri ale gazdelor au fost marcate de Luis Suarez (45, 50), atacantul uruguayan…

- Spitalul Judetean din Drobeta -Turnu Severin dotat cu aparatura medicala Foto MApN Spitalul Judetean din Drobeta -Turnu Severin a primit, în aceste zile, aparatura medicala în valoare de 250.000 de lei pentru tratarea bolnavilor de COVID si nu numai. Banii au venit din donația…

- Atacantul suedez Zlatan Ibrahimovic (AC Milan), care din cauza accidentarilor a stat departe de teren timp de sapte saptamani, va reveni in echipa sambata seara, in meciul de acasa cu Torino, din etapa a 17-a din Serie A, scrie AFP. Convocarea sa este o surpriza in contextul in care antrenorul…