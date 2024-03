Stiri pe aceeasi tema

- Folosind o aplicație, inarmat cu un telefon mobil cu care face poze, Niclas Matthei, 18 ani, raporteaza la biroul de ordine publica din landul german Saxonia-Anhalt, cu capitala la Magdeburg, toate incalcarile legislației rutiere. Deocamdata face totul ca „un hobby”. Pe bicicleta cu care calatorește…

- O tanara in varsta de 18 ani, a plecat de acasa in seara de luni, de la domiciliul sau din Cluj-Napoca și nu a mai revenit. Persoanele care pot furniza orice informatii despre tanara sunt rugate sa se adreseze celei mai apropiate unitati de politie sau sa apeleze gratuit 112!„La data de 27 februarie…

- In seara de marți, 16 ianuarie, o femeie a disparut dintr-o unitate medicala din Cluj-Napoca. Polițiștii și familia o cauta.„La data de 16 ianuarie a.c., in jurul orei 20.00, Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata cu privire la faptul ca numita CHICIUDEAN LARISA, in varsta de 34 de ani, a…

- Profesorul de matematica disparut in 2020 ar fi platit o taxa la cateva zile dupa ce poliția il cauta peste tot. Despre Marian nu se mai știe nimic de aproape patru ani, iar anchetatorii fac numeroase cercetari pentru a-l putea gasi pe acesta.

- Un barbat care locuieste in judetul Ilfov a reclamat la politie, sambata seara, ca persoane necunoscute i-au furat din casa un pistol letal, peste 20 de cartuse si bijuterii. Politia anunta ca a deschis o ancheta pentru identificarea faptasului sau a faptasilor.

- Atletul ugandez Benjamin Kiplagat a fost gasit mort in Kenya, a anuntat politia locala, in timp ce presa sustine ca a fost ucis.Nascut in Kenya si in varsta de 34 de ani, Kiplagat a reprezentat Uganda pe scena internationala in proba de 3.000 de metri obstacole, participand la Jocurile Olimpice si…

- La data de 29 decembrie a.c., in jurul orei 22.00, Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata cu privire la faptul ca minorul Moldovan Sorin, in varsta de 16 ani, a plecat voluntar cu bilet de voie la aceeași data, in jurul orei 16.00, dintr-un centru destinat minorilor, situat in Cluj-Napoca,…

- Un tanar in varsta de 16 ani a disparut vineri dintr-un centru destinat minorilor, in Cluj-Napoca. Acesta a plecat voluntar cu bilet de voie, insa nu a mai revenit ulterior. Persoanele care pot furniza orice informatii despre minor sunt rugate sa se adreseze celei mai apropiate unitati de politie…