- Curtea de Apel Bucuresti a dispus amanarea extradarii fratilor Andrew si Tristan Tate in Marea Britanie pana la solutionarea dosarului in care au fost trimisi in judecata in Romania, judecatorii stabilind ca ei sa fie pusi in libertate. Potrivit deciziei instantei, magistratii romani au fost de acord…

- Curtea de Apel Bucuresti a dispus marti amanarea extradarii fratilor Andrew si Tristan Tate in Marea Britanie pana la solutionarea dosarului in care au fost trimisi in judecata in Romania. De asemenea, judecatorii au decis ca ei sa fie pusi in libertate.

- Cererea lui Andrew Tate și a fratelui sau, Tristan, de a-și vizita mama in Marea Britanie, dupa ce aceasta a suferit un atac de cord, a fost respinsa de o instanța din Romania. Andrew Tate a scris pe X: "Statul roman a decis ca trebuie sa fie singura de Craciun, daca mai este in viața".