- Curtea de Apel Bucuresti a dispus marti amanarea extradarii fratilor Andrew si Tristan Tate in Marea Britanie pana la solutionarea dosarului in care au fost trimisi in judecata in Romania. De asemenea, judecatorii au decis ca ei sa fie pusi in libertate.

- Fratii Tate au fost retinuti, pentru 24 de ore, in noaptea de luni spre marti, scrie BBC. Frații Tate au fost reținuți dupa ce polițiștii romani au aplicat doua mandate europene de arestare emise de catre autoritațile judiciare din Marea Britanie, scrie europafm.ro. Andrew Tate și fratele sau Tristan…

- Frații Tate se afla din nou in arest. Ei au fost reținuți la solicitarea autoritaților din Marea Britanie. Cei doi au fost ridicați de polițiști, seara trecuta, din Ilfov. Potrivit unor surse judiciare, polițiștii ilfoveni au pus in executare un mandat european de arestare emis de autoritațile Regatului…