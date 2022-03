Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe ucrainean Dmitro Kuleba a declarat joi ca tara sa este dispusa sa ramana in afara NATO daca membrii permanenti ai Consiliului de Securitate al ONU, inclusiv Rusia, si toate tarile vecine ii garanteaza un „sistem de garantii similar celui al NATO”, potrivit CNN . Oficialul a spus…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a declarat joi, dupa discutiile avute cu omologul sau ucrainean Dmitro Kuleba in Antalia (Turcia), ca Occidentul se comporta periculos si ca operatiunea militara a Rusiei in Ucraina se desfasoara conform planului, transmite Reuters. In conferinta de presa de la…

- Ministrul de externe ucrainean Dmitro Kuleba a regretat joi absenta unui progres, la discutiile avute cu omologul sau rus Serghei Lavrov in Antalia (Turcia), in privinta unei incetari a focului in Ucraina, relateaza France Presse si Reuters. ‘Am evocat o incetare a focului, dar nu s-a realizat niciun…

- Ucraina le cere chinezilor, care au relații bune cu Kremlinul, sa intervina in conflictul cu Rusia. Ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba, i-a solicitat omologului sau chinez Wang Yi sa se foloseasca de legaturile Beijingului cu Moscova pentru a opri invazia militara rusa asupra Ucrainei, a…

- Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a anuntat joi ca Rusia a lansat o ''invazie la scara larga a Ucrainei'' si a indemnat lumea sa il opreasca pe presedintele rus Vladimir Putin, transmit DPA si Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- La randul lor, rebelii din estul Ucrainei au acuzat fortele guvernamentale ca au lansat tiruri de artilerie si mortiere in trei incidente, vineri, a relatat Interfax, citata de Reuters. Unul din cele trei bombardamente semnalate a vizat satul Petrivske din regiunea Donetk, la ora 05:30 locala (03:30…

- Uniunea Europeana trebuie sa impuna sanctiuni Rusiei daca va recunoaste regiunile separatiste ucrainene Donetk si Lugansk, a declarat marti ministrul de externe leton Edgars Rinkevics, relateaza Reuters. Camera inferioara a parlamentului rus a votat marti sa-i ceara presedintelui rus Vladimir…

- Margrethe Vestager, care este si vicepresedintele executiv al Comisiei Europene, a declarat ca grupul nu a marit oferta pentru a satisface cererea. “Este provocator faptul ca o companie, avand in vedere cresterea cererii, limiteaza oferta. Acesta este un comportament destul de rar pe piata”, a afirmat…