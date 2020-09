Stiri pe aceeasi tema

- Soția lui Ștefan Banica este complet schimbata. In aproape un an de la naștere, Lavinia Parva a slabit nu mai puțin de 30 de kilograme. Aceasta a revenit la silueta pe care o avea in tinerețe, cand era manechina, ba chiar arata mai bine decat inainte de a ramane gravida. Vezi cum arata bruneta in […]…

- Lavinia Parva și Ștefan Banica Jr. se afla in vacanța in Bulgaria, impreuna cu fiul lor Alexandru. Cei doi au postat pe contul de socializare imagini de la plaja. Discreți ca intotdeauna, cei doi s-au relaxat la malul marii. Artista și-a etalat mandra silueta impecabila, dupa ce a slabit 30 de kilograme,…

- Aparițiile Biancai Dragușanu sunt, de regula, definite de un par lung și matasos, pentru care vedeta a devenit cunoscuta. In realitate insa, parul ei natural este complet diferit. Bianca Dragușanu este posesoarea unor bucle blonde rebele, care ii schimba complet infațișarea atunci cand le lasa libere…

- Roxana Dobre le-a facut o surpriza de proporții admiratorilor, renunțand la parul brunet. Regina faimosului manelist Florin Salam a trecut printr-o transformare spectaculoasa de look, optand pentru o alta nuanța a podoabei capilare!

- Florinel Coman (22 de ani) ar putea pleca de la FCSB in aceasta vara. Englezii scriu ca este in continuare pe lista lui Sheffield United, locul 7 din Premier League. Florinel Coman poate juca oriunde in spatele varfului.Este cotat la 5,4 milioane de euro.In acest sezon are 14 goluri și 10 pase de gol,…

- Fiica Elei Craciun și-a vopsit parul mov la 8 ani. „Nu am vrut la inceput”, spune vedeta Alesia și-a aplicat o spuma speciala care nu conține amoniac și oxidanți, ce i-a vopsit podoaba capilara in nuanța mov. Experimentul a fost realizat acasa, in baie, iar procedura a durat doar 15 minute. Micuța a…