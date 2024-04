Stiri pe aceeasi tema

- Cum reușește Elena Gheorghe sa se mențina in forma. Vedeta a dezvaluit la ce alimente a renunțat pentru a se bucura de o silueta de invidiat. Ce a marturisit indragita cantareața, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- De la dieta stricta la o viața moderataDupa mai mult de un an de regim alimentar controlat și colaborarea cu un medic nutriționist, Andreea Marin a ajuns la concluzia ca a atins forma dorita și ca este momentul sa adopte un stil de viața mai echilibrat. Vedeta a explicat ca, deși inițial a fost o provocare…

- In exclusivitate pentru Știrile Antena Stars, Natalia Mateuț a vorbit despre cum se menține in forma. Vedeta are o silueta de invidia. Iata ce marturisiri a facut co-prezentatoarea de la Xtra Night Show!

- Nicoleta Luciu este una dintre cele mai dorite femei din Romania. In varsta de 43 de ani, fosta Miss Romania 1999 continua sa faca furori cu felul in care arata. Totuși, nu mulți știu ca soția lui Zsolt Csergo face sacrificii pentru silueta. Cum a slabit vedeta dupa ce a nascut și la ce alimente […]…

- Alexia Eram, in varsta de 23 de ani, are o cariera de succes in mediul online, unde a adunat un numar impresionant de fani. Fiica Andreei Esca este implicata in tot felul de proiecte, astfel ca a fost nevoita sa-și angajeze o echipa pentru a prelua din responsabilitați, dar și pentru ca aparițiile sale…

- Are 53 de ani și este intr-o forma fizica de admirat, reușește sa faca furori cu fiecare apariție. Mulți carcotași au susținut ca silueta sa ar fi rezultatul operațiilor estetice, insa adevarul este cu totul altul. Sportul și o dieta echilibrata sunt elemente esențiale in viața artistei. Afla, din randurile…

- Natalia Mateuț nu trece prin cea mai buna perioada, asta dupa ce astazi un suflet apropiat ei a murit. Vedeta spune ca era atașata de el și avea mare grija de fiecare data, așa cum s-a intamplat și in ultimii trei ani.

- Dana Budeanu surprinde din nou. Vedeta a avut o apariție impresionanta, cu care a a tras atenția tuturor. Mulți se intrebau cum se menține in forma și acum a ieșit la iveala un detaliu important. Ce aliment consuma criticul de moda pentru a arata impecabil. Alimentul preferat al Danei Budeanu Dana Budeanu…