Ion Iliescu, mesaj-surpriză pe blogul personal. Cărei instituții îi mulțumește "pentru contribuția la construcția democrației românești" Fostul presedinte al Romaniei scrie pe pagina personala ca prin Decretul-Lege nr.204 din 7 mai 1990 se infiinta Unitatea Speciala de Paza si Protocol, structura in componenta Brigazii 30 Garda, in subordinea Ministerului Apararii Nationale.”Aparea o noua borna in constructia institutionala a Romaniei, dupa Revolutia din Decembrie 1989, precursorul Serviciului de Protectie si Paza, care va beneficia ulterior, in 1991, de o lege proprie. Asadar, de 34 de ani, unul dintre pilonii democratiei romanesti asigura normalitatea societatii civile”, a araatat Iliescu in mesajul publicat marți pe blog . Dosarul… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

