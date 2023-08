Stiri pe aceeasi tema

- Mirela Vaida este una dintre cele mai cunoscute femei de la noi din țara. Vedeta se bucura de succes pe toate planurile, este celebra și are mulți fani, dar nu se cunosc prea multe detalii despre trecutul ei. Prezentatoarea s-a iubit cu un barbat celebru, care a parasit-o cand ii era lumea mai draga.…

- Roxana Ciuhulescu și soțul sau s-au mutat in casa noua de curand. Prezentatoarea TV spune ca nu a mai locuit și in trecut la curte, așa ca, schimbarea nu este una radicala. Intrebata la ce suma se ridica investiția, Roxana Ciuhulescu a marturisit ca a meritat fiecare ban și ca este mulțumita de rezultat.

- Jennifer Lopez e o diva și cand merge la cumparaturi de obiecte sanitare. Vedeta de 53 de ani a testat mai multe cazi de lux pentru impresionanta locuința pe care o deține cu Ben Affleck și a testat una dintre ele.

- Cu obiectivele mereu pregatite sa le surprinda pe vedete in ipostaze inedite, echipa de paparazzi Playtech Știri a obținut imagini spectaculoase cu una dintre cele mai indragite femei din showbiz-ul romanesc. Geanina Ilieș a intors toate privirile in București. Fotografiile, in galeria foto de mai sus.…

- Denise Rifai a dezvaluit ce planuri are pentru aceasta vara. Prezentatoarea emisiunii ’40 de intrebari cu Denise Rifai’ a marturisit ca va pleca intr-o vacanța de vis, dar a precizat ca are neaparat nevoie de anumite lucruri. Iata care sunt acestea! De cine asteapta Denise Rifai sa fie rasfatata in…

- Bianca Dragușanu nu mai are nevoie de nicio prezentare. Este una dintre cele mai cunoscute și controversate vedete din showbiz-ul romanesc, in jurul careia roiesc o mulțime de barbați. La cei 36 de ani, blondina arata demențial, atragand privirile tuturor pe oriunde merge. Iata cum a fost vazuta recent…

- Cea mai frumoasa zi din viața vedetei a venit! Ameri Nasrin a nascut! Prezentatoarea a facut marele anunț pe o platforma de social media, intr-un mod inedit. Imaginea a starnit un val uriaș de reacții in randul internauților. Ameri Nasrin a nascut Momente de fericire fara margini pentru indragita prezentatoare.…