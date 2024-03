Laura Kovesi spune că nu va candida la alegerile prezidențiale: „Oamenii vor un candidat real, nu fantome” Șefa Parchetului European (EPPO), Laura Codruța Kovesi, a declarat intr-un interviu publicat sambata, 2 martie, de Spotmedia.ro, ca nu s-a razgandit și ca nu va candida la alegerile prezidențiale programate in toamna.„Am vazut in ultima perioada de timp ca, in ciuda raspunsurilor mele, sunt persoane care inca analizeaza așa-zisa mea candidatura. Probabil ca sunt genul de oameni care iau decizii și apoi se razgandesc. Nu este cazul meu”, a spus Kovesi.Și a continuat: „Nu m-am razgandit și cred ca discuția referitoare la alegeri trebuie sa fie despre candidați reali, pentru ca daca facem alegerile… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

- Reporter: Ați mai spus, dar suspiciunea/spaima/speranța a ramas. Aveți intenția/va gandiți/ați luat hotararea sa candidați la alegerile prezidențiale de anul acesta?Codruța Kovesi: Nu voi candida. Am vazut in ultima perioada de timp ca, in ciuda raspunsurilor mele, sunt persoane care inca analizeaza…

