Stiri pe aceeasi tema

- Laura Cosoi și soțul ei, Cosmin, au avut parte de mari emoții sambata, 27 august, cand au botezat-o pe micuța Lara, cea de-a treia fetița. Evenimentul s-a desfașurat in Maramureș, iar fetița a fost creștinata in aceeași biserica in care și cele doua surori ale ei au primit taina sfanta. „Botezul Larei,…

- Originar din Ucraina si unul dintre cei mai buni balerini din lume, Sergei Polunin a fost adesea numit rebel. Acum a publicat o poza pe Instagram in care ii pot fi vazute tatuajele de pe corp. Pe langa imaginea estompata a lui Vladimir Putin din mijlocul pieptului, pe umeri pot fi vazute alte doua capete…

- Ținute cool la festivalul Untold 2022 Ediția din acest an a Festivalului Untold s-a incheiat dupa 4 zile in care sute de mii de oameni s-au distrat, la Cluj, in compania unora dintre cei mai tari artiști ai momentului. Petrecareții nu s-au bucurat doar de muzica, ci au profitat de ocazie și pentru a…

- Andreea Esca a anunțat azi, printr-o postare pe rețelele de socializare, ca e ziua de naștere a fiului ei. Aris Melkior Eram a implinit 19 ani, iar mama lui celebra i-a transmis un mesaj emoționant. Prezentatoarea de la Pro TV și-a descris fiul in cateva cuvinte și a și dezvaluit cat de mandra e de…

- Marius Elisei și Oana Roman adu divorțat in 2021, insa la scurt timp și-au mai dat șansa, fara a deveni insa din nou, soț și soție. De altfel, vedeta a declarat recent ca ea și marius au ceva probleme in cuplu.Marius Elisei a postat in urma cu cateva zile un mesaj cu subințeles „In sfarșit am aflat…

- Laura Cosoi și Cosmin Curticapean sunt casatoriți din anul 2015. Au impreuna doi copii, iar al treilea este pe drum, actrița e in ultimul trimestru de sarcina. Invitata recent in podcastul lui Mihai Morar, ea a facut dezvaluiri din relația de cuplu. In urma cu mai bine de 10 ani, Laura și Cosmin au…

- Laura Cosoi, in varsta de 4 de ani, va deveni mama pentru a treia oara, peste doar cateva zile. Actrița este insarcinat tot cu fetița, iar ea și soțul ei, Cosmin așteapta sa o stranga in brațe.Laura Cosoi iși va strange peste doar cateva zile cel de al treilea copil in brațe. Actrița vrea sa nasca tot…