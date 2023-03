Stiri pe aceeasi tema

- Eugen Neagoe s-a declarat mulțumit dupa Universitatea Craiova – UTA 2-1. Antrenorul oltenilor și-a felicitat elevii pentru atitudinea aratata. Universitatea Craiova a invins UTA, scor 2-1, și a trecut peste Rapid in clasament, cel puțin pana la meciul de maine al giuleștenilor cu Farul. Eugen Neagoe,…

- Universitatea Craiova a incheiat sezonul regular cu o victorie in fața echipei UTA Arad, scor 2-1, dupa un meci frumos, cu multe faze de poarta. La finalul intalnirii, cei doi tehnicieni și-au spus concluziile legate de acest joc consumat vineri seara, pe stadionul „Ion Oblemenco“, din etapa 30 a Superligii.…

- Laszlo Balint, antrenorul celor de la UTA, a prefațat disputa cu CS Universitatea Craiova, fosta lui formație. CS Universitatea Craiova - UTA, din ultima runda a sezonului regular, se joaca vineri, de la ora 20:30, liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Orange Sport 1, Digi Sport 1 și Prima Sport 2. Laszlo…

- Leo Strizu a comparat-o pe FCSB cu Manchester City și Liverpool, dupa remiza cu Universitatea Craiova. Roș-albaștrii au ratat victoria in minutul 90+1. Antrenorul din acte al roș-albaștrilor nu este suparat. Ba chiar și-a felicitat jucatorii. Strizu a spus ca toate echipele mari pierd puncte importante…

- Cristi Manea a lansat acuzatii dure dupa Universitatea Craiova – CFR Cluj 2-0. Fundasul celor de la CFR Cluj a spus ca nu a fost fault la lovitura libera din care Andrei Ivan a deschis scorul in derby. Manea spune ca a primit si cartonasul galben total nemeritat. Cristi Manea sa vorbit si despre super-duelul…

- Rudi Garcia, antrenorul lui Cristiano Ronaldo de la Al-Nassr, susține ca superstarul portughez de 37 de ani nu-și va incheia cariera in Arabia Saudita și ca o revenire in fotbalul european nu-i deloc exclusa. Criticat din toate parțile fiindca a ales un transfer in Arabia Saudita, Ronaldo ar ținti un…

- Mirel Radoi a semnat cu noua echipa și va fi adversarul lui Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita. Astfel, fostul selecționer al Romania a fost prezentat, oficial, de saudiții de la Al-Tai. Mirel Radoi a revenit in antrenorat, dupa desparțirea de Universitatea Craiova. Antrenorul roman a semnat cu Al-Tai…

- Laurențiu Reghecampf a facut un anunț categoric despre viitorul sau. Antrenorul roman a lasat de ințeles ca iși dorește sa ramana pe banca lui Neftchi Baku. In ultima vreme s-a discutat intens despre o posibila revenire a lui „Reghe” in Liga 1, la Universitatea Craiova, dar tehnicianul de 47 de ani…