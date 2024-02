Stiri pe aceeasi tema

- FOTO: Autoutilitara condusa de un șofer din Botoșani, distrusa intr-un accident produs la Suceava Trei persoane au necesitat, sambata la pranz, ingrijiri medicale dupa un accident rutier produs la ieșirea din municipiul Suceava spre Radauți, scrie newsbucovina.ro. Potrivit purtatorului de cuvant al…

- Potrivit ISU Botoșani, in accident a fost implicat un singur autoturism, in care se aflau trei persoane."La caz s-au deplasat pompierii din cadrul Detasamentului Dorohoi, cu o autospeciala de stingere si modul de descarcerare, o ambulanta SMURD si doua ambulante SAJ. Ajunsi la fata locului, acestia…

- O persoana a decedat si o alta a fost grav ranita, in urma unui accident pe DN 1 S, intre localitatile Venetia si Parau, in care au fost implicate 3 autoturisme si care s a soldat, in total, cu 7 victime.Conform ISU Brasov, una dintre persoanele implicate in accident era in stare critica la sosirea…

- "Din primele informatii primite de la fata locului, in eveniment au fost implicate 2 autoturisme", transmite ISU.La fata locului s-au deplasat doua autospeciale de stingere, o autospeciala pentru descarcerare, o ambulanta SMURD de terapie intensiva mobila si un echipaj SMURD."In eveniment sunt implicate…

- Langa noi: Cinci persoane au fost transportate la spital dupa un accident, la lași. Tanar de 19 ani, readus la viața de medici Cinci persoane au fost transportate la spital dupa ce, in cursul noptii de sambata spre duminica, masinile in care se aflau au fost implicate intr-un accident rutier pe soseaua…

- Trei mașini au fost distruse intr-un accident produs miercuri, in localitatea Danila, județul Suceava. In carambol au fost implicate 10 persoane, trei dintre acestea fiind ranite grav. Avand in vedere numarul de persoane implicate, pentru asigurarea asistenței medicale de urgența, la nivelul județului…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta seara pe DN 13, la iesire din municipiul Sighisoara spre Targu Mures. Din primele informatii doua autoturisme si un autotren au fost implicate in accident. In urma evenimentului, sapte persoane, mai exact adulti si doi minori, au fost evaluate de cadrele medicale…