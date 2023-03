Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat care a amenajat un laborator in care cultiva ciuperci halucinogene si prelucra substante stupefiante obtinute din acestea a fost arestat preventiv de catre magistratii din Covasna. Procurorii care instrumenteaza dosarul au descoperit, la locuinta acestuia, mai multe tipuri de droguri, dar…

- Polițiștii și procurorii DIICOT au descoperit in București un laborator de cultivare și prelucrare a drogurilor de mare risc. Un barbat de 44 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Polițiștii și procurorii DIICOT din Covasna au documentat activitatea infracționala a unei persoane banuite…

- Au fost percheziții, joi dimineața, la dealerii de droguri din nordul țarii. Polițiștii au gasit, in locuințele lor 30 de kilograme de canabis ascunse in valize de voiaj, 3 kilograme de substanțe psihoactive, dar și peste 80.000 de lei. 20 de persoane au fost duse la audieri. 11 percheziții domiciliare…

- Polițiștii din mai multe județe au percheziționat 11 domicilii in județele Bistrița Nasaud și Maramureș. Acțiunea vizeaza cercetari intr-un dosar de trafic de droguri. S-au ridicat peste 30 de kg de droguri de la persoanele percheziționate. Polițiștii din mai multe județe au descins astazi la 11 domicilii…

- Tanara cazuta in parcul din spatele Catedralei Mitropolitane, gasita de polițiștii locali cu substanțe interzise asupra sa. Polițiștii locali aflați in patrulare vineri in zona centrala a orașului au observat, in parcul din spatele Catedralei Mitropolitane, o persoana cazuta la pamant, pe jumatate...

- Polițiștii din Orhei au identificat, de la inceputul lunii, doua persoane, care ar fi pastrat la domiciliu substanțe interzise. Acțiunile au fost intreprinse in urma unor informații operative parvenite in adresa poliției.

- Aseara, 16 ianuarie, la ora 20.15, polițiștii Biroului Rutier Baia Mare, au oprit pentru control un autoturism care circula pe bulevardul Independenței din municipiu. La volan a fost identificat un barbat de 25 de ani din Baia Mare. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest rezultatul fiind zero, iar…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Vișeu de Sus in cooperare cu Poliția Vișeu de Sus au depistat un tanar din Maramureș care detinea in portiera autoturismului pe care il conducea, 15 pliculețe de substanța alba, susceptibila a fi metamfetamina. In urma testarii șoferului…