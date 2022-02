La ușa Guvernului bat polițiștii Angajații din poliție, din penitenciare și militarii rezerviști ies din nou in strada, miercuri, pentru a protesta in fața Guvernului, cu deplasare spre Parlament, prin fața Ministerului Administrației și Internelor (MAI). Protestul angajaților din poliție, penitenciare și al rezerviștilor militari incepe miercuri, la ora 10:00 in fața Guvernului. Dupa o ora, protestatarii se vor deplasa pe jos spre Parlament (Piața Constituției), cu oprire de 30 de minute in fața MAI. Actiunea are loc dupa ce solicitarile adresate de Federatia Sindicatelor Nationale ale Politistilor si Personalului Contractual… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

