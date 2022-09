La UPG Ploieşti, sesiune suplimentară de admitere N.D. Cu toate ca, pentru noul an universitar 2022-2023, Universitatea Petrol-Gaze Ploiești a organizat doua sesiuni de admitere, una in vara și cealalta la inceputul lunii septembrie a.c., totuși, nu toate locurile scoase la concurs, inclusiv fara taxa, au fost ocupate. Așa ca, singura instituție de invațamant superior din Prahova, cu profil unic la nivel național, a decis ca sa le ofere acelora care doresc sa devina studenți ai UPG Ploiești inca o șansa. Concret, comisia centrala de admitere a universitații ploieștene a aprobat organizarea unei sesiuni suplimentare de admitere pentru toate facultațile… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Prahova, institutia recruteaza candidati pentru participarea la concursul de admitere la programul de studii universitare de master profesional pentru formarea ofițerilor de poliție, intitulat ,,Științe penale in asigurarea ordinii…

- In urma cu aproximativ o luna aratam despre razboiul purtat in instanța de Alexandru Uiuiu cu Ministerul Culturii pentru anularea ordinului prin care a fost destituit, nelegal, din funcția de director al Direcției Județene pentru Cultura, din cauza ca CNSAS l-a pricopsit cu o patalama de “turnator la…

- Inscrierea la sesiunea ce se va organiza in septembrie – in plina desfasurare Nicoleta Dumitrescu Pentru cei care doresc sa devina studenți ai Universitații ”Petrol-Gaze” Ploiești, in noul an universitar care va incepe de la 1 octombrie a.c., mai exista o șansa. Conform tradiției, universitatea ploieșteana…

- Peste 20.000 de candidati s-au inscris la Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) in sesiunea de vara a admiterii in anul universitar 2022 – 2023, informeaza AGERPRES . Potrivit institutiei de invatamant universitar, cele mai cautate facultati ale UBB in ceea ce priveste studiile de licenta…

- Universitatea Ovidius Constanta UOC , in colaborare cu Biblioteca Judeteana "Ioan N. Roman" din Constanta va inaugura, vineri, 15 iulie 2022, la ora 11.00, prima minibiblioteca stradala din cadrul proiectului "Raftul verde", informeaza prof. univ. dr. habil. Angelo Mitchievici, de la Facultatea de Litere,…

- Decanul Facultații de Educație Fizica și Sport de la Universitatea din Suceava, profesorul universitar doctor Petru Ghervan, este increzator ca vor fi ocupate toate cele 110 locuri scoase la concurs in actuala sesiune de admitere. Asta, chiar daca pana acum nu au venit prea mulți candidați. Sunt disponibile…

- Studenții Facultaților de Inginerie, Litere, Științe, Științe Economice și Științe ale Mișcarii, Sportului și Sanatații au deosebita onoare de a va invita sambata, 25.06.2022, ora 11:00 la Cursul festiv al absolvenților Universitații „Vasile... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Facultatea de Ingineria Petrolului si Gazelor din Ploiesti, singura cu acest profil din tara si printre putinele din Europa, scoate la concurs pentru sesiunea de admitere din iulie 2022 doar 75 de locuri fara taxa si 95 de locuri cu taxa.