Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in varsta de 47 de ani a fost batuta de catre insotitorul sau, in timp ce faceau formalitațile de cazare la o pensiune din Sinaia. Femeia a murit dupa ce a cazut și s-a lovit la cap, iar martorii au declarat pentru Observator News ca barbatul „i-a dat vreo cateva palme” dupa o cearta, iar femeia…

- Ieri, 14 septembrie, la ora 18.18, polițiștii Secției 6 Sarasau au fost sesizați, telefonic, de catre un medic din cadrul Spitalului din Sighetu Marmației, cu privire la faptul ca, la Secția U.P.U., a fost transportata o femeie, cu mai multe leziuni la nivelul capului, care la scurt timp a decedat.…

- „In aceasta seara, polițiști din cadrul P.P.T.F. Filiași au fost sesizati prin apel 112, cu privire la faptul ca o persoana aflata in gabaritul liniei, in Stația CF Filiași, a fost lovita de tren. La fața locului s-au deplasat polițiștii care au identificat o femeie de 70 de ani, din Filiași. Din pacate, …

- Un accident in care au fost implicate o mașina și un tractor a avut loc marți pe DN 38, in județul Constanța. O femeie de 68 de ani a murit in urma impactului, iar șoferul tractorului a fugit de la locul accidentului, potrivit mediafax.ro. Potrivit IPJ Constanța, in accidentul produs pe DN…

- Azi, 19 iulie, la ora 14.00, polițiștii din Baia Mare s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca pe bulevardul Independenței unei femei i s-a facut rau și este inconștienta. La fața locului, a fost solicitat un echipaj de ambulanța, care au constatat decesul femeii. In urma cercetarii la fața locului,…