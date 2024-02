Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 25, localitatea Bucesti, judetul Galati, a avut loc un accident rutier. Victima este o femeie care traversa drumul. Femeia si a pierdut viata in accident.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane…

- Accident ingrozitor in Galați. O femeie și-a gasit sfarșitul miercuri seara, cand a fost calcata de un tren. Trupul ei neinsuflețit a fost gasit pe șinele de tren. A fost blocata circulația, iar polițiștii au acționat la fața locului. Iata cum s-a intamplat totul.

- Tragedie uriașa in Cluj. O femeie a murit in ultima zi din an, dupa ce a fost lovita de o mașina pe trecerea de pietoni. La fața locului s-a deplasat un echipaj de medici, insa nu au mai putut sa ii salveze viața. Medicii au fost nevoiți sa constate decesul.

- Maggie Dorans din Glasgow, mama a cinci copii, a aflat pe 6 decembrie ca are cancer la ficat. La scurt timp, in doar 8 zile a murit, lasandu-și familia și iubitul devastați. Femeia s-a dus la spital deoarece nu se simțea bine dar, din nefericire, medicii nu au mai putut sa faca nimic pentru ea, transmite…

- Accident tragic in Galați. O femeie și-a pierdut viața, noaptea trecuta, dupa ce microbuzul in care se afla s-a rasturnat. Alte patru persoane au fost ranite grav și transportate la spital. Conform primelor informații, șoferul a vrut sa evite impactul cu o alta mașina.

- Un accident teribil s-a produs, miercuri seara, intr-o comuna din Galați, dupa ce un autobuz cu 11 pasageri s-a rasturnat. Din primele informații, o femeie a murit. Citește și: Prefectul, despre harababura de la parada: „S-a aprobat un program care nu a fost respectat” ”La data de 6 decembrie 2023,…

- Accident grav in Ilfov. O femeie a murit, dupa ce a fost calcata de trenul care ciircula pe ruta Constanța-București. Medicii au acționat imediat, insa nu au mai putut sa ii salveze viața victimei. Circulația a fost afectata de acest incident, iar polițiștii continua cercetarile.

- Un accident ingrozitor s-a produs in Galați. O tanara de 17 ani și tatal ei au murit, dupa ce mașina in care se aflau a intrat intr-un microbuz. Martorii au fost ingroziți de ce au vazut, iar medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața tinerei.