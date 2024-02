Stiri pe aceeasi tema

- Un accident de circulatie soldat cu decesul unei persoane si ranirea altor sapte s-a produs in noaptea de joi spre vineri, pe DN 25, in localitatea Traian din judetul Galati, dupa ce trei autovehicule au intrat in coliziune, informeaza ISU Galati. ‘La fata locului au intervenit un echipaj de stingere,…

- Un accident cu opt victime a avut loc pe DN25, in județul Galați, joi noapte, 15 februarie 2024. In accident au fost implicate trei mașini. Circulația este blocata total in zona, anunța Poliția.

- Un accident rutier cu victime multiple a avut loc in dupa-amiaza zilei de sambata in zona localitații Molid. A fost o coliziune intre doua autoturisme, din care au rezultat patru victime incarcerate, una dintre acestea fiind in stare de inconștiența. Trei persoane au fost descarcerate și predate ...

- Grav accident langa Brașov! O persoana a murit și alte șase au fost ranite dupa ce trei mașini s-au facut praf. Potrivit informațiilor, o alta persoana se afla in stop cardio-respirator și a fost supusa manevrelor de resuscitare.

- Un barbat de 33 de ani din Galati a decedat, miercuri dimineata, si alte doua persoane au fost ranite in urma unui accident pe DN 2 – E85, la iesirea din municipiul Adjud, in care au fost implicate un autoturism, o autoutilitara cu sapte locuri si un TIR, a informat, miercuri, Inspectoratul de Politie…

- Un accident grav din Galați, in urma caruia o persoana a murit și alte patru au ajuns la spital, ridica o mulțime de semne de intrebare in ceea ce privește vinovatul. Cu toate ca o camera de supraveghere arata clar ca o mașina i-a taiat calea șoferului microbuzului, pentru ca cele doua vehicule nu s-au…

- Accident tragic in Galați. O femeie și-a pierdut viața, noaptea trecuta, dupa ce microbuzul in care se afla s-a rasturnat. Alte patru persoane au fost ranite grav și transportate la spital. Conform primelor informații, șoferul a vrut sa evite impactul cu o alta mașina.

- Un microbuz de transport persoane s-a rasturnat, miercuri seara, pe DN 25, la intrarea in localitatea Tudor Vladimirescu, judetul Galati. Primele informatii arata ca o persoana a murit si cel putin 4 sunt ranite. Drumul este blocat.