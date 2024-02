"Persoana lovita de tren (trenul IR-N 1641), intre statiile CFR Toplita si Galautas (Podul Urmanczy). Din primele date, victima ar fi decedata. La locul evenimentului s-au deplasat doua echipaje de pompieri din cadrul Garzii de Interventie nr. 2 Toplita, cu o autospeciala de stingere si o ambulanta SMURD, precum si echipaje IPJ si SAJ", se arata in informarea ISU Harghita.Potrivit sursei citate, victima este o femeie.Circulatia feroviara in zona a fost blocata, dar acum se desfasoara normal.Este al doilea caz inregistrat in ultimele doua saptamani in Harghita , dupa ce, pe 26 ianuarie, un barbat…