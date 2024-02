Tragedie fără margini: o femeie a fost spulberată de un tren O persoana a fost lovita mortal de tren, intre statiile Toplita si Galautas, in noaptea de duminica spre luni, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita, informeaza Agerpres. "Persoana lovita de tren (trenul IR-N 1641), intre statiile CFR Toplita si Galautas (Podul Urmanczy). Din primele date, victima ar fi decedata. La locul evenimentului s-au deplasat doua echipaje de pompieri din cadrul Garzii de Interventie nr. 2 Toplita, cu o autospeciala de stingere si o ambulanta SMURD, precum si echipaje IPJ si SAJ", se arata in informarea ISU Harghita. Potrivit sursei… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Persoana lovita de tren (trenul IR-N 1641), intre statiile CFR Toplita si Galautas (Podul Urmanczy). Din primele date, victima ar fi decedata. La locul evenimentului s-au deplasat doua echipaje de pompieri din cadrul Garzii de Interventie nr. 2 Toplita, cu o autospeciala de stingere si o ambulanta…

- O femeie a facut atac de panica si a suferit arsuri la fata, in urma unui incendiu care i-a cuprins casa din localitatea Dolhesti, in noaptea de joi spre vineri, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt.La fata locului au intervenit pompierii voluntari din Pipirig si pompierii…

- Un barbat din localitatea Nicolae Balcescu a fost gasit decedat de pompierii veniti sa stinga incendiul care a izbucnit, joi, la locuinta acestuia, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bacau. La fata locului s-au deplasat doua autospeciale de stingere cu apa si spuma, o autospeciala…

- Clotilde Armand, primarului Sectorului 1, susține ca terasele și restaurantele din zona lacului Herastrau nu sunt autorizate, iar o tragedie precum cea de la Ferma Dacilor se poate intampla oricand. Edilul anunța ca a sesizat Inspectoratul pentru Situații de Urgența și Direcția Generala de Poliție Locala…

- Un incendiu a cuprins acoperisul unei pensiuni din zona Jigodin Bai, a anuntat, marti, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita."Incendiu in municipiul Miercurea Ciuc, zona Jigodin Bai. S-au deplasat 3 echipaje din cadrul Detasamentului de Pompieri Miercurea Ciuc, cu 2 autospeciale…

- Echipaje de salvare de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Satu Mare intervin, sambata, dimineata, in cazul unui accident rutier in urma caruia un autoturism a ajuns intr-un sant plin cu apa, fiind acoperit aproape integral de apa. Primele date de a fata locului arata ca unu dintre cei…

- O femeie in varsta de 77 de ani din comuna braileana Traian a decedat, miercuri seara, intr-un incendiu izbucnit in propria locuinta, care a ars in proportie de 70%, informeaza joi Inspectoratul judetean pentru Situatii de Urgenta (ISU), potrivit Agerpres.Pentru limitarea si lichidarea incendiului…