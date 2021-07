La șapte luni de la începutul campaniei de imunizare, vaccinurile ajung în mediul rural Andrei Baciu, secretar de stat in Ministerul Sanatații, anunța schimbarea strategiei in cazul campaniei de vaccinare impotriva COVID-19. Autoritațile iși indreapta atenția catre mediul rural, acolo unde rata de imunizare este mult sub media din urban unde in cele mai multe cazuri este deja un numar important de persoane vaccinate. In aproximativ 25-30% din localitațile rurale din Romania, nu s-a inițiat nicio activitate de vaccinare, iar fara implicarea autoritaților locale este aproape imposibil sa se ajunga la oameni, a estimat Baciu. „Nu ai cum, efectiv, sa creezi un acces rapid și sa faci… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

