România trece la ora de vară: Ceasurile se ajustează cu o oră înainte In noaptea aceasta, Romania va face trecerea la ora de vara, marcand inceputul unei perioade de lumina mai indelungata in fiecare zi. Incepand cu ora 3:00, ceasurile vor fi setate cu o ora inainte, devenind ora 4:00. Acest obicei, des intalnit in emisfera nordica, este urmat de obicei la finalul lunii martie sau inceputul lunii aprilie, pentru ca la finalul lunii septembrie sau inceputul lunii octombrie sa se revina la ora standard. Aceasta schimbare aduce cu sine atat avantaje, cat și provocari. Pe de o parte, ne bucuram de zile mai lungi și de posibilitatea de a petrece mai mult timp in aer… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

