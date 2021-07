La presiunile Comisiei Europene, Malta renunță la închiderea frontierelor pentru nevaccinați Malta a renuntat, marti, in urma presiunilor venite din partea Comisiei Europene, la inchiderea frontierelor pentru calatorii nevaccinati impotriva COVID-19, cu cateva ore inainte de intrarea in vigoare a acestei masuri anuntate la 9 iulie. A impus, in schimb,pentru aceștia o perioada de carantina, noteaza AFP. „Persoanele care ajung in Malta fara a fi in posesia unui certificat de vaccinare vor fi obligate sa treaca printr-o perioada de carantina”, a indicat marti seara guvernul maltez. Malta a anunțat vineri ca isi inchide frontierele pentru calatorii nevaccinati Malta a devenit vineri prima… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

