- Lewis Hamilton a fost desemnat Personalitatea sportiva a anului 2020 de catre BBC, dupa ce pilotul de Formula 1 l-a depașit pe Michael Schumacher la numarul de curse caștigate și l-a egalat la titlurile de campion. ”Vreau sa-i felicit pe toti cei nominalizati. Sunt atat de mandru de ceea ce au realizat…

- Capitanul nationalei de fotbal a Poloniei, Robert Lewandonwski, a fost pentru prima oara nominalizat la premiile BEST ale FIFA si i-a invins pe Messi si Cristiano Ronaldo la aceasta categorie. Polonezul Lewandowski, de 32 de ani, este cel mai bun fotbalist al anului, potrivit FIFA. Atacantul lui Bayern a…

- 22% dintre utilizatorii de Internet au folosit aplicații/ website-uri de online dating in timpul perioadei starii de urgența (martie-mai 2020), potrivit unui sondaj Wisemetry Research, ale caruti concluzii iți sunt prezentate pe virginradio.ro. 19% dintre respondenți spun ca au folosit aplicații/ website-uri…

- Pare imposibil de recuperat: un inel pierdut pe o plaja. Dar un cuplu din Florida a reușit! Celor doi soți le-a venit ideea sa roage vanatorii de obiecte pierdute sa foloseasca detectoare de metal. Zis și facut! In cat timp au gasit bijuteria? In nu mai puțin de 60 de minute. Baieții la care au... View…

- Polițiștii prahoveni au facut descinderi la ghicitoare. Cei de la IGPR spun ca patru persoane au fost duse la audieri dupa cele 3 percheziții domiciliare din Ploiești. Persoanele sunt banuite de inșelaciune prin metoda ghicitului. Din cercetari a reieșit faptul ca din aprilie 2020 și pana acum, aceștia…

- Tragerea la sorți pentru Grupele de Calificare la Campionatul Mondial de Fotbal din 2022 a avut loc in aceasta seara. Romania a prins pe ultima suta de metri urna a doua valorica, așa ca a evitat adversari importanți. Din pacate, din prima urna a venit cel mai greu adversar posibil, Germania. Grupa…

- Intr-o lume nebuna, in care pare ca știm de toate despre toți, am fi uimiți sa aflam cat de puține știm, de fapt, despre noi insine. Da’ chiar așa: te-ai intrebat vreodata cum stai cu… moralitatea? Miercuri, la Virgin Radio Romania am format un numar de telefon la intamplare și am cerut persoanei care…

- Petiția pentru ca Amber Heard sa fie inlaturata din distribuția „Aquaman 2„a trecut 1,5 milioane de semnaturi. O petiție Change.org intitulata „Remove Amber Heard From Aquaman 2” a fost inființata de un grup de fani ai lui Johnny Depp in urma recentei batalii legale dintre cei doi actori. De cand a…