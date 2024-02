Stiri pe aceeasi tema

- Ingredientul unei dimineți perfecte? Pentru unii, o cana de cafea, un mic dejun copios, buna dispoziție, un duș rece. Pentru alții, sunt cateva ore de somn in plus. Iar pentru toata lumea: multa muzica buna! Virgin Radio Romania Breakfast iți coloreaza diminețile cu un shot de energie, buna dispoziție…

- Un barbat de 41 de ani din Targoviste a fost injunghiat mortal noaptea trecuta, la un hotel din zona montana Padina, in județul Dambovița, in urma unui conflict spontan. Trei suspecti in acest caz au fost prinși și se afla in custodia Politiei, potrivit unui comunicat transmis de IPJ Dambovița.„In cursul…

- Daca e februarie, iubirea plutește in aer! De Valentine’s Day, Giulia și Andrei Niculae iți pregatesc o ediție speciala de Breakfast, iar Antonia și Alex Velea se vor bucura de primul date, la Breakfast! Valentine’s Day, cunoscuta și sub numele de Ziua Indragostiților, este o sarbatoare globala a iubirii…

- Aplicatia Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrica – Casa Verde Fotovoltaice se va debloca marti, la ora 10:00. „Vesti bune: incepand de maine, programul Casa Verde Fotovoltaice, editia 2023, va fi deblocat! Ma bucur sa ii anunt pe toti…

- Antonia și Alex Velea au reușit sa surprinda publicul dupa ce au aparut pe rețelele sociale cu branula in mana. Speriați de ceea ce s-ar fi putut intampla cu cei doi artiști, internauții au adresat intrebari legate de starea acestora de sanatate, iar raspunsul a fost unul imbucurator. Despre ce a fost…

