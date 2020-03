La judecata covizilor | PAMFLET 28 de ani i-au trebuit lui Buzatu la Vaslui sa-si definitiveze procesul de restauratie a fostilor securisti si comunisti si numai in cateva zile pandemia ii clatina serios imperiul cladit. In acesti ani au fost reabilitati toti tortionarii vechiului regim, iar copiii fostilor activisti sunt astazi judecatori, procurori, directori de institutii publice sau oameni de [...] Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

- Teama infectiei cu noul coronavirus l-a cuprins si pe Buzatu. E normal, Covid -2019 ataca in general politicienii cu averi mari, trecuti de 60 de ani. Cum acesta n-a apucat sa plece in Republica Dominicana, unde e cald si coronavirusii nu exista, prefera sa spioneze angajatele cu care intra in contacte…

- ASTEPTARI… Congresul PSD va avea loc pe data de 21 martie, a anuntat marti presedintele interimar al partidului, Marcel Ciolacu, el precizand ca din echipa cu care va candida nu vor mai face parte presedintii de organizatii judetene. „Tinem Congresul pe data de 21 martie. Vom avea un congres in aceeasi…

- Febra coronavirusului a cuprins toata Romania, iar in functie de oras, aceasta se manifesta diferit. La Bucuresti, rafturile magazinelor s-au golit, la Iasi speculantii vindeau masti in tramvaie precum martisoarele, la Vaslui, oamenii isi aerisesc casele si le curatesc. La casele de boieri, de frica…

- NERVOZITATE… Liberalii si social-democratii din Consiliul Judetean se contreaza, insa in nuante destul de calme. Daca, la Bucuresti, se folosesc cuvinte destul de dure din ambele tabere, in legislativul judetului Vaslui se arunca cu vorbe si intepaturi anemice. Liderul consilierilor PNL, Gheorghe Veziteu,…

- Trifan de la Consiliul Judetean se joaca cu focul. In ultima perioada, in mare secret, tot cumpara din China, de pe site-ul Alibaba.com, produse electrocasnice fabricate in Wuhan, poate, poate, aduce coronavirusul la Vaslui. Numai asa putem scapa de suta de mii de moldoveni pe care ii avem inscrisi…

- Un agent de poliție din Vaslui a fost trimis in judecata, fiind acuzat ca a copiat, cu o aplicație pentru calculator, datele personale ale unei femei, cu care acesta ar fi vrut sa continue relația. Agentul este acuzat ca a pretins sume de bani și de la un agent economic in timpul unor controale,…

- Motiunea e o mancare greu de digerat pentru vasluianul de rand care nu mai intelege nimic. El, desi aude ca PNL e la putere, cand ajunge la Vaslui tot a PSD miroase. Noroc de Bogos ca mai schimba parfumul cateodata. Ei! Și cum va spuneam, omul nostru nu intelege de ce la Bucuresti e Orban [...]

- La Protectia Copilului, pensionarea lui Armeanu a fost una shakespeariana, de genul: A murit regele, traiasca regele! Numai cum piesa s-a jucat la Vaslui, cineva a ciordit hartia cu ordinul de numire al noului director. Pe cel interimar il stim. Dar tot poporul era curios sa-l cunoasca pe cel care va…