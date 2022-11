Stiri pe aceeasi tema

- La Galeriile „Alfa” ale Muzeului de Arta din cadrul Complexului „Iulian Antonescu” Bacau se va deschide vineri, 18 noiembrie 2022, ora 14.00, o inedita si interesanta expozitie de arta comparata „Arta la hotarele istoriei” – Arheologie -Arta. Continuare a unui proiect inceput in anul 2021, atunci in…

- In ultima parte a acestui an, Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Bacau a reușit demararea mai multor cursuri de calificare/recalificare pentru șomerii inscriși in baza sa de date, decat a putut organiza in perioada anterioara. Astfel, daca pana in august a inițiat lunar unul sau…

- Cea de-a 14-a ediție a Cupei „Martonffi Janos” la judo, derulata la finalul saptamanii trecute, in localitatea harghiteana Vlahița a reunit pe cele patru spații de concurs 650 de sportivi din Republica Moldova, Ungaria și Romania. Unul dintre cluburile protagoniste a fost SCM Bacau, care a facut o figura…

- Cea de-a 11 ediție a „Bucharest Challenge Cup- Romanian Open” derulata la finalul saptamanii trecute la sala „Apollo” din capitala a reunit pe spațiile de lupta 605 karateka de la 47 de cluburi reprezentand șapte țari: Spania, Republica Moldova, Belgia, Ucraina, Turcia, Bulgaria și Romania. Unul din…

- La Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” din Bacau va putea fi vazuta, joi, 20 octombrie, de la ora 11,00, Expoziția documentara „100 de ani de la incoronarea Regelui Ferdinand I și a Reginei Maria ca suverani ai Romaniei Mari”. Vernisajul expoziției va fi urmat de un simpozion pe aceeași tema, la care…

- Dupa ce timp de o saptamana la Valencia, impreuna cu alte trei colege, a invațat sa foloseasca teatrul in promovarea comportamentelor pozitive și in combaterea acțiunilor de tip bullying, profesoara Iuliana-Maria Caraghin, responsabila al Subcomisiei de promovare a interculturalitatii, a considerat…