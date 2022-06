Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 10 iunie 2022, la Gradina Japoneza din cadrul Complexului Muzeal de Stiintele Naturii „Rasvan Angheluta” Galati, se va deschide pentru public cea de a XXV-a editie a expozitiei temporare „Expo-Flora, flori la malul Dunarii”, manifestare care in acest an are ca tematica fascinanta lume a bonsailor.

- Prototipul ar putea demara startul pentru un nou tip de energie electrica, scrie Bloomberg . Japonia, unul dintre statele dependente de combustibilii fosili, a testat un sistem care ar putea furniza energie regenerabila constanta și continua, indiferent daca bate vandul sau este soare. Timp de mai bine…

- Cultura moștenita inca din antichitate a facut ca Japonia sa fie o țara cu unele dintre cele mai frumoase tradiții și obiceiuri care s-au conservat de-a lungul istoriei.Cu toții am auzit de tradiții precum ikebana – arta de a aranja florile, kodo – ceremonia de apreciere a lemnului parfumat ori chanoyu…

- ”In sudul Moldovei, un domeniu viticol in apropierea razboiului din Ucraina” este titlul reportajului dedicat de Le Monde cramei Purcari, care situata la o ”rascruce strategica” cu Transnistria și Ucraina, ”traiește cu razboiul in prag”. In prima zi a invaziei ruse, domeniul de 320 de hectare, specializat…

- Rusia este astazi cea mai directa amenințare la adresa ordinii mondiale prin razboiul barbar impotriva Ucrainei și pactul sau ingrijorator cu China”, a declarat președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la Tokyo, dupa intalnirea cu premierul japonez Fumio Kishida și cu președintele Consiliului…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a participat sambata, alaturi de ambasadorul Japoniei, Hiroshi Ueda, la Hanami – Sarbatoarea florilor de cires, care a avut loc in Gradina Japoneza din Parcul Regele Mihai I (Herastrau). La eveniment a luat parte si secretarul de stat in Ministerul Culturii,…

- Companiile petroliere au realizat profituri de aproximativ 3 miliarde de euro in Europa, de la inceputul razboiului din Ucraina, arata un raport publicat de Greenpeace, adus in atenție de EUObserver. Unii dintre analiști au observat insa ceva anume: „Privind la cele trei mari blocuri economice mondiale,…

- Un cutremur de 7,3 grade pe scara Richter s-a produs in urma cu puțin timp in regiunea Tohoku din Japonia, aceeași in care a avut loc cutremurul din 2011, urmat de tsunami și de accidentul nuclear de la Fukushima. Știre in curs de actualizare The post Cutremur de 7,3 grade in Japonia. A fost emisa o…