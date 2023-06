Stiri pe aceeasi tema

- Membri ai elitei politice rusești au apelat la alcool pentru a face fața presiunilor tot mai mari provocate de razboiul din Ucraina, a relatat presa rusa independenta, citand surse anonime apropiate Kremlinului, parlamentului și administrațiilor regionale.Abuzul de alcool a atins noi maxime din luna…

- Echipa nationala a Braziliei va evolua sambata seara imbracata in echipament complet negru, in meciul amical cu selectionata din Guineea, ca o forma de protest impotriva rasismului, potrivit news.ro.Este pentru prima oara in istorie cand selectionata Braziliei va evolua intr-un echipament complet…

- Brazilia va evolua pentru prima data intr-un echipament negru. Se intampla in amicalul de vineri seara, cu Guinea (22:30), disputat la Barcelona. Selecao renunța la verde și galben pentru un meci. Motivul a fost explicat de Federația de Fotbal a Braziliei: „Luptam impreuna impotriva rasismului din fotbal!”.…

- Presedintele rus Vladimir Putin il elogiaza joi, intr-un mesaj, pe "dragul (sau) prieten", omologul sau chinez Xi Jinping, cu ocazia implinirii varstei de 70 ani, si ii ureaza o consolidare a relatiilor lor, in plin Razboi rus in Ucraina, relateaza AFP. "Va urez sincer, draga prietene, sanatate, fericire,…

- Franța este implicata in conflictul din Ucraina și nu este o țara neutra, prin urmare nu poate pretinde rolul de moderator al inițiativelor de pace, a declarat Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, informeaza agenția rusa de presa Interfax.„Nu am vazut sau auzit nicio declarație oficiala…

- Brazilia gazduieste cel mai mare summit al liderilor sud-americani dupa mai mult de un deceniu. In discursul de deschidere, presedintele Luis Inacio Lula da Silva le-a cerut omologilor sai sa treaca peste diferendele ideologice, in favoarea unitatii, scrie Rador.Presedintele Lula spera sa reafirme…

- In cursul zilei de miercuri, Kremlinul a lansat acuzații grave cu privire la atacul cu drone pe care Ucraina l-ar fi folosit pentru a-l ucide pe Vladimir Putin. Anunțul a fost urmat de asigurari in ceea ce provește respingerea dronelor care vizau cladirea Kremlinului in care ar fi trebuit sa se afle…

- Intalnirea de la Kremlin dintre Vladimir Putin si Xi Jinping a fost un esec, este de parere presedintele Ucrainei Volodimir Zelenski. El motiveaza astfel decizia Kremlinului de a plasa rachete nucleare in Belarus.