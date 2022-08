La 77 de ani de la primul bombardament atomic din lume, rachete rusești au lovit centrala nucleară de la Zaropojie Agentia nucleara a Ucrainei sustine ca, vineri, rachetele rusesti au avariat o parte a centralei nucleare de la Zaporojie, controlata de Rusia, dar nu a existat nicio scurgere de radiatii, transmite BBC. Presedintele Ucrainei Volodimir Zelenski a afirmat ca Rusia a creat o situatie extrem de riscanta, acesta fiind un argument in favoarea impunerii de […] The post La 77 de ani de la primul bombardament atomic din lume, rachete rusești au lovit centrala nucleara de la Zaropojie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Agentia nucleara a Ucrainei sustine ca rachetele rusesti au avariat o parte a centralei nucleare de la Zaporojie, controlata de Rusia, dar nu a existat nicio scurgere de radiatii, transmite BBC. Presedintele Ucrainei Volodimir Zelenski a afirmat ca Rusia a creat o situatie extrem de riscanta, acesta…

- Moscova a anunțat ca trupele sale au preluat controlul asupra celei mai mari centrale electrice pe carbune din Ucraina. Este vorba despre unitatea energetica Vuhlehirska, situata in apropiere de orașul Svitlodarsk, in regiunea estica Donetk. Acesta regiune a devenit epicentrul confruntarilor intre forțele…

- Un numar neprecizat de persoane au murit si noua soldati rusi au fost raniti in urma unui incident despre care nu se cunosc detalii si care s-a petrecut luni la centrala nucleara din Zaporojie, regiune ucraineana ocupata partial de trupele ruse, a declarat primarul orasului Energodar, potrivit CNN.…

- O mare coloana de vehicule militare rusesti a trecut prin orasul ocupat Mariupol din sudul Ucrainei, indeptandu-se catre regiunea Zaporojie, a declarat un consilier al primarului din Mariupol sambata, in ziua cand ministrul rus al apararii Serghei Soigu a anuntat ca a ordonat trupelor ruse intensificarea…

- Peste 5.000 de civili au fost uciși in Ucraina de cand Rusia a invadat țara, anunța Biroul ONU pentru drepturile omului, citat de Sky News. Sursa citata a precizat ca cifrele arata ca 5.024 de persoane au fost ucise și 6.520 ranite pe fondul luptelor din țara. La inceputul acestei luni, Inaltul Comisar…

- Agentia ONU specializata in sectorul nuclear a avertizat, marti, ca fiecare zi care trece creste riscul unui accident la centrala atomoelectrica ucraineana de la Zaporojie, ocupata de trupele ruse in urma cu patru luni, informeaza agentia EFE. „Sunt foarte preocupat de conditiile de lucru, extrem de…

- Armata ucraineana a lovit, in noaptea de sambata spre duminica, o baza militara rusa din Melitopol, un oras din sudul Ucrainei controlat de fortele de la Moscova, a anuntat primarul aflat in exil, scrie AFP. Astazi, fortele militare ucrainene au distrus una dintre bazele militare rusesti” din oras,…

- Europa trebuie sa se pregateasca pentru situația in care Rusia va opri la iarna toate exporturile de gaze in regiune, a avertizat șeful Agenției Internaționale pentru Energie (AIE), care a cerut guvernelor sa lucreze la reducerea consumului și sa nu inchida centralele nucleare, scrie The Guardian. Fatih…