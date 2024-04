Argeș. Bărbat reținut după ce a tâlhărit și lovit o femeie Un barbat din Costești a lovit o femeie și i-a furat bunurile. S-a intamplat in ziua de 7 aprilie, in timp ce se aflau in incinta unui agent comercial. Barbatul de 43 de ani ar fi lovit-o pe femeia de 58 de ani. Conflictul s-a iscat dupa ce barbatul i-ar fi sustras femeii doua obiecte […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

