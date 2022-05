Stiri pe aceeasi tema

- Pe data de 24 mai 1875 se infiinta Partidul National Liberal. Printre membrii fondatorii s-au aflat figuri importante ale istoriei, ca Ion C. Bratianu, Mihail Kogalniceanu, A.G. Golescu, C. A. Rosetti, D. A. Sturdza si altii.

- MOLDOVA NOUA – Ion Chisalița: „Orice investitor care ne-a batut in poarta a intrebat mai intai de gaz, nu de preț.” Deși intre timp gazul s-a scumpit, investitorii nu intreaba nici acum de preț. Așa incat, chiar daca lumea se gandește ca a crescut prețul, conform primarului Chisalița, gazul reprezinta…

- „70% dintre localitatile din Romania nu sunt racordate la reteaua de distributie a gazelor naturale. Trebuie sa asiguram serviciile publice de baza in cat mai multe localitati, acesta a fost motivul pentru care Guvernul a creat Programul de investitii "Anghel Saligny", prin care vom racorda gospodariile…

- Senatorul PNL de Maramureș, Cristian Niculescu Țagarlaș, spune ca a votat astazi Legea offshore, despre care spune ca va aduce independența energetica a Romaniei. ”Am votat astazi in Senat Legea offshore, un proiect important pentru independența energetica a Romaniei, in contextul geopolitic actual.…

- Razboiul este momentul adevarului, a declarat, vineri, ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba, adaugand ca, in acest context, „Romania si-a aratat adevarata fata, o fata de prieten”. Kuleba, aflat in vizita la Bucuresti, a fost primit de premierul Nicolae Ciuca si a avut convorbiri cu ministrul…

- CARAS-SEVERIN – Intr-un mesaj postat la finalul Congresului Extraordinar al PNL, senatorul liberal spune ca e nevoie de oameni care sa transmita incredere, unul dintre aceștia fiind actualul premier! Senatorul PNL de Caraș-Severin il asigura pe Ciuca, cu care a fost chiar coleg in Guvernul Orban, de…

- Prim-vicepreședintele PNL Rares Bogdan a declarat, duminica, la Consiliul National, ca “a fost speriat” de faptul ca in Partidul National Liberal ar putea fi din nou un festival al democratiei, cum s-a intamplat la alegerile din toamna anului trecut, precizand ca acest lucru ar fi pus partidul pe spate,…

- Ea a sustinut o declaratie de presa, alaturi de omologul sau roman, Vasile Dincu, in Baza 57 Aeriana de la Mihail Kogalniceanu, potrivit Agerpres.„Suntem uniti nu doar in Uniunea Europeana, ci si in cadrul Aliantei NATO. Suntem determinati, suntem uniti, Putin nu a contat pe acest lucru atunci cand…