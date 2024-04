Stiri pe aceeasi tema

- Redam principalele declarații ale liderului PNL din cadrul lansarii candidatului pentru Sectorul 1„- Astazi e vorba despre incredere. Nu știu daca mi-a citit gandurile dl George Tuța, dar primul lucru de care va vorbesc e incredere. La filiala PNL Sector 1 se desfașoara o activitate care trebuie sa…

- Europarlamentarul Cristian Bușoi a fost desemnat președinte interimar al PNL Timiș. Nicolae Ciuca afirma ca Bușoi, „om de partid și europarlamentar cu experiența -va gestiona cu ințelepciune situația de aici”. Liderul liberalilor din Timiș, Alin Nica, a fost demis, deoarece s-a opus alianței cu PSD,…

- Robert Negoița, edilul de la Primaria Sectorului 3, și-a lansat, joi seara candidatura pentru un nou mandat, in carje. Robert Negoița le-a declarat ziariștilor ca a suferit „alaltaieri operație de ligamente și cartilaj” la piciorul drept. La eveniment au fost prezenți liderul PSD Marcel Ciolacu, liderul…

- Medicul Catalin Cirstoiu a fost prezentat oficial, miercuri, drept candidat comun al coalitiei PSD – PNL la alegerile pentru Primaria Capitalei. Anuntul a fost facut intr-o conferinta de presa la care Cirstoiu a participat alaturi de presedintii PSD si PNL, Marcel Ciolacu si Nicolae Ciuca. Totodata,…

- Nicolae Ciuca a declarat, marti, ca negocierile cu PSD privind organizarea alegerilor din acest an vor fi reluate vineri. Liderul liberal subliniaza insa ca orice prelungire ulterioara a acestora este „inoportuna” si „nu mai are niciun fel de rost”. „Va pot spune ca am intrerupt negocierile aseara,…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat luni seara ca Partidul National Liberal nu poate sa nu aiba propriul candidat la alegerile prezidentiale, el subliniind ca intotdeauna va sustine un candidat din partea PNL.

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat luni, 12 februarie, la Realitatea Plus, ca liberalii trebuie sa aiba propriul candidat la alegerile prezidentiale și ca nu poate susține alt candidat, cu trimitere la președintele PSD, Marcel Ciolacu.„Partidul National Liberal nu poate sa nu aiba un candidat…

- "Astazi aniversam 34 de ani de la reinființarea PNL, prin Decizia Civila nr. 4 a Tribunalului Municipiului București, din 15 ianuarie 1990. La scurt timp dupa caderea regimului comunist, mai mulți vechi liberali au format un grup de inițiativa care a readus partidul pe scena politicii romanești. Din…