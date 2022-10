Stiri pe aceeasi tema

- Peste 200.000 de persoane au calatorit din Rusia in Georgia, Kazahstan și UE de cand președintele rus Vladimir Putin a anunțat "mobilizarea parțiala" imediata a cetațenilor ruși pe 21 septembrie, arata datele colective din diferite țari, conform CNN.

- Presedintele Klaus Iohannis: Romania condamna cu fermitate anuntul presedintelui Putin cu privire la urmatorii pasi ai Rusiei Ieri, presedintele rus Vladimir Putin a anuntat o mobilizare militara partiala in Rusia pentru indeplinirea obiectivelor „operatiunii militare speciale” in Ucraina, in cursul…

- Lituania a anunțat ca ridica nivelul de alerta al armatei sale ca urmare a anunțului privind mobilizarea rezerviștilor din Rusia, potrivit Reuters. Lituania a ridicat nivelul de alerta al forței de reacție rapida a armatei sale „pentru a preveni orice provocari din partea Rusiei”, a declarat miercuri…

- Autoritațile din Letonia au anunțat ca nu vor oferi refugiu rușilor care fug din cauza mobilizarii din Rusia. Anunțul a aparut la cateva ore dupa ce președintele rus Vladimir Putin a confirmat o „mobilizare parțiala" a forțelor de rezerviști ale Moscovei. Aproximativ 300.000 de persoane cu experiența…

- Belarus a testat gradul de pregatire a trupelor sale in apropierea graniței cu Ucraina, a anuntat joi Kievul, la scurt timp dupa ce ministrul ucrainean de externe a promis ca va rupe legaturile diplomatice cu aceasta țara in cazul in care armata sa va interveni in razboiul declansat de Rusia, informeaza…

- Anatoli Ciubais, care a demisionat din functia de emisar special al Kremlinului din cauza invaziei ruse in Ucraina, este internat in spital undeva in Europa, cu o boala autoimuna rara, care ataca sistemul nervos, a informat o jurnalista care a discutat cu el. Reportera si activista politica rusa Ksenia…