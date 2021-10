Kovesi sare la beregata lui Iohannis! Gata, cei au care au pus-o procuror general european i-au dat azimutul! Iar Laura Codruța Kovesi nu s-a sfiit deloc in acceptarea noii misiuni ingrate. Una vazuta insa ca un mijloc excelent pentru a iși putea plati, in sfarșit, polițele pe care fosta șefa a DNA considera ca inca le are fața de Klaus Iohannis. […] The post Kovesi sare la beregata lui Iohannis! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

