Iohannis, cel mai bun agent PSD

- Comunicat de la Biroul de presa al PE Președintele Romaniei, Klaus Ionannis, a subliniat miercuri in plenul Parlamentului European importanța acțiunii Uniunii Europene fondate pe unitate, solidaritate, coeziune și stat de drept.Un sprijin continuu pentru Ucraina trebuie sa fie una dintre principalele…

- Uniunea Europeana trebuie sa-si eficientizeze capacitatea de luare a deciziilor, a declarat miercuri presedintele Klaus Iohannis intr-un discurs in plenul Parlamentului European, spunand ca unele masuri pot fi adoptate prin vot cu majoritate calificata fara modificarea tratatelor europene.

- Miercuri, 7 februarie, la Strasbourg, președintele Klaus Iohannis a susținut o conferința comuna cu presedinta Parlamentului European, Roberta Metsola. The post STRASBOURG Ce spune președintele Iohannis despre o funcție la varful UE first appeared on Informatia Zilei .

- "Nu sunt impotriva unor comasari de alegeri", a declarat miercuri, la Strasbourg, presedintele Klaus Iohannis la o conferinta de presa comuna cu presedinta Parlamentului European, Roberta Metsola.

- Eurodeputatul Victor Negrescu (PSD) susține ca se așteapta ca președintele Klaus Iohannis sa vorbeasca in plenul Parlamentului European, miercuri, despre obiectivele propuse la nivelul UE de catre țara noastra.

- Mai multe incendii au izbucnit in fața sediului Parlamentului European de la Bruxelles, acolo unde se afla și președintele Klaus Iohannis. Incendiile au fost provocate de fermierii protestatari. Protestul are loc joi in timp ce in interiorul cladirii se desfașoara o ședința a Consiliului European la…

- Mai multe incendii au izbucnit in fața sediului Parlamentului European de la Bruxelles, acolo unde se afla și președintele Klaus Iohannis. Incendiile au fost provocate de fermierii protestatari potrivit Antena 3 CNN. #BREAKING – Protests and fires outside the European Parliament as heads of state and…

- Austria nu mai are nicio scuza pentru a se opune aderarii Romaniei si Bulgariei la Schengen dupa ce miercuri s-a ajuns la un acord asupra unei ample reforme a politicii europene privind azilul si migratia, afirma in mesaje separate eurodeputatul USR Vlad Gheorghe si colegul sau din partidul REPER Dragos…