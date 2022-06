Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce o noua generație de arme de producție occidentala ajunge la forțele din prima linie a Ucrainei, țarile donatoare evalueaza riscul de a dezvalui tehnologie sensibila armatei ruse in cazul in care echipamentul este capturat, noteaza publicația americana Defense News. Fii la curent…

- O persoana a fost gasita, marti dimineata, in stare de inconstienta, in piscina unui club din Voluntari, un echipaj medical intervenind la fata locului. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Tarile G7 s-au angajat vineri sa decarbonizeze majoritatea sectorului energiei electrice ''pana in 2035'' si sa puna capat oricarei finantari internationale pentru proiecte legate de combustibili fosili in acest an, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Presedintele rus Vladimir Putin a avertizat ca furtul proprietatilor altcuiva nu a dus niciodata la bine, mai ales la cei care o fac. Declarația a fost facuta in condițiile in care vorbea despre inghețarea activelor rusesti de catre tarile occidentale. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Șefa Parchetului European (EPPO), Laura Codruța Kovesi, a participat zilele trecute la Congresul European al Poliției din Berlin. Kovesi susține ca vrea ca EPPO sa fie vazut ca un instrument util impotriva gruparilor mafiote și a oficialilor corupți din Europa. Fii la curent cu cele mai noi…

- Mii de soldați americani sunt staționați in țari precum Romania și Polonia, dar, oficial, doar in baze temporare. Acestea ar putea deveni in curand permanente - și este posibil sa starneasca agitație la Kremlin, noteaza publicația germana Der Spiegel. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Razboiul din Ucraina, sinonim cu cresterea preturilor la materiile prime, creeaza un nou val de soc in tarile in curs de dezvoltare, deja slabite de pandemie, determinand la ONU temeri cu privire la nemultumiri sociale semnificative, relateaza joi AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Tarile membre ale Uniunii Europene inca sunt in cea mai mare parte dependente de titeiul si gazele din Rusia pentru aprovizionarea lor cu energie, iar importul acestor resurse nu poate fi taiat pur si simplu intr-un termen scurt, a afirmat luni premierul olandez Mark Rutte, transmite Reuters, potrivit…