Președintele Klaus Iohannis atrage atenția ca Romania se confrunta in aceasta perioada cu o catastrofa. Șeful statului a transmis un mesaj, sambata, prin intermediul paginii sale de Facebook. “Spitalele sunt arhipline, medicii, personalul medical lucreaza non-stop, locuri la terapie intensiva nu mai sunt disponibile. Vorbim despre o catastrofa, o situație disperata in care am primit deja sprijin de la opt state europene”, spune președintele. Klaus Iohannis i-a indemnat din nou pe romani sa se imunizeze impotriva SARS-CoV-2. “Avem ajutor din toate parțile, dar nimeni nu poate sa se vaccineze in…