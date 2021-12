Presedintele Klaus Iohannis l-a felicitat, miercuri, pe Olaf Scholz, ales al noualea cancelar al Germaniei si a transmis ca asteapta cu nerabdare colaborarea cu acesta pe viitor in Consiliul European, cat si la nivel bilateral. „Felicitari Olaf Scholz pentru alegerea in functia de cancelar federal. Astept cu nerabdate viitoarea noastra colaborare in Consiliul European si cea la nivel bilateral”, a scris Klaus Iohannis, miercuri pe Twitter. Social-democratul Olaf Scholz a fost ales cancelar miercuri, la doua luni si jumatate dupa alegerile legislatve din Germania, de catre deputati, readucand astfel…