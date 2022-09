Stiri pe aceeasi tema

- China a trimis in izolare, marți, aproape patru milioane de persoane in provincia din jurul Beijingului, in timp ce autoritațile incearca sa impiedice escaladarea epidemiei de Covid-19. Locuitorii din orașele Chengde și Xinle, din provincia Hebei, trebuie sa ramana in casele lor pana la sfarșitul saptamanii…

- Romania, la coada topului european al tinerilor care lucreaza in timpul studiilor. Este concluzia celui mai recent sondaj al Oficiului European de Statistica. La polul opus se afla țarile din vestul Europei, mai exact, Țarile de Jos, Germania sau Danemarca, cu o mult mai buna integrare a tinerilor care…

- Sphera Franchise Group, compania care opereaza in sistem de franciza lanturile KFC, Pizza Hut si Taco Bell in Romania iși propune sa angajeze pana la finalul anului 800 de persoane pentru restaurantele KFC din Romania. Per total, la nivelul grupului...

- 2022 a marcat o revenire puternica pe piața muncii nu doar pentru marii angajatori, care au scos in piața un numar record de joburi, ci și pentru angajatorii mici și pentru business-urile nou deschise. Dupa doi ani dificili pentru multe dintre aceste companii, primele 8 luni ale anului au reactivat…

- O fata de 17 de ani si un baiat de 14 ani au fost loviti de fulger in Pasul Valcan din judetul Hunedoara. Ambele persoane au fost constiente, la sosirea echipajelor medicale, iar tanara a fost transportata la spital. Un echipaj SMURD si un altul de la Ambulanta au intervenit, duminica, in urma unui…

- Petre Daea a fost intrebat, miercuri, la finalul sedintei de Guvern, daca va fi o diminuare a exportului la grau. “In niciun caz nu va merge graul la export, va merge cel care depaseste nevoile tarii. In niciun caz altul. Pai, nu pot sa las Romania fara grau si sa ma duc sa caut la altii grau. Sub…

- Daniel Cadariu i-a multumit, luni, intr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, ministrului Educatiei, Sorin Cimpeanu, pentru disponibilitatea la dialog despre invatamntul dual. ”Situatia resurselor umane din Romania reprezinta in primul rand o provocare privind conectarea sistemului educational…

- Companiile din Timișoara planuiesc sa angajeze cel puțin 1.000 de ingineri in urmatoarele 6 luni, potrivit rectorului Universitații Politehnice Timișoara, Florin Dragan. Exista insa o problema, menționata de rector pentru RFI: Companiile respective „nu ii gasesc (n.r. – pe ingineri) in piața. Unele…