- Un copil in varsta de aproape trei ani a ajuns in stare grava la Spitalul Județean Suceava dupa ce a fost spulberat pe o trecere de pietoni din cartierul Ițcani. Accidentul a avut loc duminica seara, in jurul orei 20:00, la trecerea de pietoni semaforizata din apropierea tipografiei Celestin, pe str.…

- Mai multe persoane și un copil care se aflau la un botez in Feldioara s-au simțit rau. La eveniment au participat 40 de adulți și cinci copii. La centrul de permanența Feldioara s-au prezentat patru adulți și un copil care prezentau stari de rau. S-au deplasat un echipaj SMURD și un echipaj SAJ, potrivit…

- Doi adulti si un copil in varsta de 11 luni au ajuns la spital, miercuri, in urma unui accident rutier petrecut pe DN13 E60, in afara localitatii Vanatori, in care au fost implicate doua autoturisme, scrie Agerpres. "Astazi, in jurul orei 13.00, politistii au fost sesizati despre producerea unui…

- Imagini accident grav in Maramures, la iesirea din judet. Trei persoane ranite in urma impactului Accident rutier cu trei persoane ranite (2 adulti si 1 copil), la limita de judetului Maramures cu Salaj . Intervine Garda Cehu Silvaniei. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo START OFERTE…

- Doua mașini s-au ciocnit frontal in aceasta dupa-amiaza, pe DN 6, pe raza localitații timișene Remetea Mare. „O femeie de 34 de ani a condus un autoturism pe DN 6 dinspre Timisoara spre Lugoj,iar la un moment dat a patruns pe sensul opus de mers intrand in coliziune cu o autoutilitara condusa de un…

- Ziarul Unirea 3 adulți și 1 copil blocați cu mașina pe un drum forestier in zona Arieșeni: Intervin jandarmii montani Jandarmii montani din Arieșeni au fost sesizați, miercuri seara, in jurul orei 18.30, prin sistemul unic 112, ca un autoturism a ramas inzapezit pe un drum forestier de la limita cu…

- Cel puțin patru oameni au murit, dupa ce o cladire cu trei etaje s-a prabușit, miercuri, in sudul Poloniei, in urma unei explozii de gaz, a declarat un purtator de cuvant al poliției locale, citat de Reuters .