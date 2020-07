Stiri pe aceeasi tema

- Judecatori francezi vor ancheta plangerile penale care vizeaza modul in care fostul prim-ministru Edouard Philippe si doi ministri ai sanatatii au gestionat criza COVID-19, a declarat marti procurorul general, citat de DPA, potrivit AGERPRES.Comisia de ancheta formata din trei judecatori va…

- In Franta, 243 de persoane au murit din cauza coronavirusului in ultimele 24 de ore, bilantul ajungand la 26.230 de victime de la inceputul epidemiei, potrivit Directiei Generale a Sanatatii, scrie BFM TV, potrivit news.ro.Au murit 16.497 de persoane in spitale si 9.733 in Ehpad si alte centre…

- Piata in aer liber de animale vii din Wuhan, in centrul Chinei, a jucat un rol in raspandirea noului coronavirus, insa este prea devreme sa se spuna in ce fel, a declarat vineri un reprezentant al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), relateaza Reuters.

- Cele doua fabrici din orasul Cisnadie care fusesera inchise temporar din cauza cazurilor de COVID-19 si-au reluat activitatea, a declarat marti, pentru AGERPRES, directorul Directiei de Sanatate Publica (DSP) Sibiu, Gabriel Budescu, potrivit Agerpres.Citeste si: ALERTA Dupa decizia CEDO in…

- Inca o persoana a decedat din cauza coronavirusului in Republica Moldova. Bilanțul ajunge la 99, potrivit datelor prezentate de ministerul Sanatații. Este vorba despre o femeie in virsta de 64 de ani din Chișinau. Aceasta a fost internata pe 16 aprilie, la Institutul de Medicina Urgenta. Pacienta avea…

- Informațiile privind problemele de sanatate ale dictatorului, care ar fi in stare vegetativa sau ar fi decedat dupa un accident cardiac și o operație nereușita, nu au fost confirmate in mod oficial. Cu toate acestea, au fost destul pentru a lansa discuții despre eventualul succesor al dictatorului.…

- Zvonurile privind starea de sanatate a lui Kim Jong-un au alimentat discuțiile despre posibilul succesor la varful țarii. Reuters crede ca Kim Yo Jong, sora mai mica a lui Kim Jong-Un, ar fi principala sursa a puterii. Informațiile privind problemele de sanatate ale lui Kim Jong-un, care ar fi in stare…

- Din totalul de persoane care au fost rapuse de Covid-19, 98% au suferit și de alte maladii, potrivit unui raport prezentat astazi, in cadrul unui briefing de presa a ministrei Sanatații. Totodata, 51% dintre pacienții decedați de Covid-19 sufereau de cel puțin doua comorbiditați. Cea mai comuna maladie…